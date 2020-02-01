В Приморье приняли серьезные меры по россиянам, находящимся в эпицентре коронавируса

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:01:30+03:00

За помощью по номеру могут обратиться все, у кого возникли проблемы с возвращением на Родину. Фото: Антон Петлица.

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Важное сообщение для россиян, которые сейчас находятся в КНР. Правительство Приморского края совместно с Посольством РФ Поднебесной запустили телефон «горячей линии». За помощью по номеру могут обратиться все, у кого возникли проблемы с возвращением на Родину. Вас проконсультируют и расскажут, куда нужно обратиться и что сделать.

Константин Шестаков, заместитель председателя правительства, отметил, что для предотвращения возможной вспышки коронавируса уже приняты серьезные меры. В частности, создан краевой штаб, в который входят органы власти для взаимодействия с другими ведомствами.

- В Правительстве Приморья открыта «горячая линия» по номеру: +7 (914) 703-14-59, куда могут обратиться граждане России, находящиеся за рубежом, или их родственники. По каждому случаю специалисты готовы работать отдельно. Получить консультацию также можно по телефону отдела приграничного сотрудничества агентства международного сотрудничества Приморского края: 8 (423) 220-76-05, - отмечают в пресс-службе правительства Приморского края.

Телефон «горячей линии»: +86-170-0081-4519. По нему можете задать любые вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU