Слово Гуменюка: во Владивостоке капитально отремонтируют несколько школ

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:37:48+03:00

Глава города говорил о трех школах, которые преобразятся в 2020 году. Фото: Администрация Владивостока

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Накануне Олег Гуменюк, глава Владивостока в рамках рабочей поездки принял решение капитально отремонтировать несколько общеобразовательных школ дальневосточной столицы. В 2020 году преображение коснется учреждения №42, что на Станюковича, 31 «а». Там планируют заменить старый фасад на новый, более современный.

- Мы всеми силами поддерживаем аккуратный внешний вид школы, но без капитальных вложений тут не обойтись, - рассказала главе города директор школы Алена Кузнечик, - Очень рады, что в этом году у нас запланирован масштабный ремонт и на это нашлись средства».

Стоит отметить, что в этой школе уже установили новую пожарную сигнализацию и обновили кровлю. В этом году, п информации пресс-службы мэрии, запланирована еще и замена окон на пластиковые, а также ремонт актового зала.

- Также запланировали капитальный ремонт в 67 и 69 школах, где-то стадион нужно сделать, где-то лестницы и подпорные стены на территории школ. Строители должны все сделать комплексно и качественно. Ведь речь идет о детях, - отметил Олег Гуменюк.

ИСТОЧНИК KP.RU