Февральские морозы под -40: синоптики рассказали о погоде в Приморье на следующей неделе

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:24:11+03:00

По данным синоптиков, будет очень холодно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместе с тем, осадков не будет

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Январь был поистине прекрасным для зимнего месяца, но пора жителям Приморья понять, что такое настоящие морозы. Тут в дело вступает февраль. Похолодание будет вызвано циклоном, который будет проходить над Японским морем. Разница будет ощутима уже в ночь на понедельник, когда столбик термометра опустится до -23 градусов.

Дальше морозы лишь окрепнут. К середине следующей недели на северо-востоке края ночью будет - 40 градусов, на севере до -23 градусов.

- Во Владивостоке с начала недели температурный фон тоже будет постепенно понижаться, - говорится на портале Примпогода. - В понедельник ночью мороз до -13 -16 градусов, днем -8 -11. Существенных осадков не ожидается, будет дуть сильный северный ветер.

По данным синоптиков февраль будет бесснежным, ветреным и морозным.

ИСТОЧНИК KP.RU