2020-02-02T03:40:14+03:00
Происшествия

Съезди в церковь, свечку поставь: сюрприз из грузовика прилетел в авто на приморской трассе

Владелец поврежденной машины теперь разыскивает водителя большегруза [видео]
Милана СОКОЛ
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Выпавший домкрат повредил чужое автоВыпавший домкрат повредил чужое автоФото: pixabay.com
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Поездка по приморской трассе оказалась омрачена у местного автолюбителя, машина которого оказалась повреждена из-за движущегося впереди большегруза. Рассеянный водитель грузовика, по всей вероятности, не убрал или попросту не прикрепил в кузове домкрат, который и вылетел на легковушку. К счастью, обошлось без пострадавших, но тяжелый инструмент повредил чужую машину. Владелец пострадавшего авто теперь разыскивает виновника.

По словам пострадавшего автолюбителя, ЧП произошло в Хасанском районе Приморья. Домкрат, вылетевший из грузовика, угодил в боковое зеркало на стороне пассажира, чудом миновав попадания в лобовое стекло и дальнейших последствий. Видео, опубликованное в популярном автомобильном паблике Приморья, оказалось популярным.

Водитель грузовика спровоцировал ЧП на приморской трассе.Видео: dps_vl! другой источник

– Съездил бы в церковь, поставил бы свечку, что жив остался. А он за зеркало переживает, – комментируют подписчики в сети.

Стоит отметить, что автомобилист действительно довольно легко отделался – небольшая вмятина на крыле и зеркало. По словам владельца, он все же надеется с помощью интернета найти виновника происшествия.

– Скорее всего, водитель и не заметил. У меня вчера камень в боковое окно прилетел от проезжающей мимо машины. Так что, скажите спасибо, что все хорошо, хоть и финансово пострадали. Зато все живы, а это всего лишь зеркало, а не люди.

По словам автолюбителя, ЧП попало на видеорегистратор, установленный в салоне машины.

– Хозяину грузовика, желательно выйти на связь – восстановить зеркало и свой домкрат забрать,– прокомментировал участник дорожного инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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