Вспыхнул, как спичка: пожар уничтожил автосервис в Находке

2 Февр. 2020 2020-02-02T08:36:16+03:00

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Серьезный пожар произошел в выходные в автосервисе в приморском городе Находка. По сообщениям местных жителей, пламя объяло бокс, расположенный на Спортивной, 30Б/строение 2. Как уверяют очевидцы, на объекты велись сварочные работы, не исключено, что именно несоблюдение техники безопасности стало причиной ЧП.

– Искра в хлам попала, 4 секунды и пожар,– комментируют произошедшее пользователи социальных сетей, по которым распространилось видео с места пожара.

К моменту приезда пожарных, автобокс оказался объят пламенем. По предварительным данным обошлось без пострадавших. Для разъяснения ситуации «Комсомолка» уже обратилась за официальными комментариями к представителю МЧС России по Приморскому краю. Местные жители уверяют, что пожар на этом объекте случается не в первый раз, автосервис уже горел около 9 лет назад. По словам горожан, владельцы автомастерской решили ее расширить, ЧП произошло во время сварочных работ.

nhknews.ru Пожар в автосервисе Находки

ИСТОЧНИК KP.RU