2020-02-02T13:51:57+03:00
Происшествия

Украл мечту: поход в развлекательное заведение в Приморье закончился для девушки печально

Злоумышленник увел личные вещи клиентки прямо под камерой видеонаблюдения
Милана СОКОЛ
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Молодой человек по максиму отвернулся от камеры. Фото: print screen видеоМолодой человек по максиму отвернулся от камеры. Фото: print screen видео
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В неприятной ситуации оказалась жительница Большого Камня после посещения популярного заведения в своем городе. Отлучившись не надолго, девушка лишилась норковой шубы, а заодно и ключей от квартиры, оставленных в кармане. Теперь пострадавшая старается найти негодяя с помощью полиции и очевидцев.

По словам посетительницы, кража под камерами видеонаблюдения произошла в субботу, в кафе «Золотой Дракон». Владелица дорогостоящего мехового изделия уверяет, что уже написала заявление в полицию. В социальных сетях девушка поделилась, что действительно очень расстроена из-за случившегося отметив, что два года копила деньги на покупку шубы.

Действия нерадивого клиента попали на видео.Видео: dpscontrol! другой источник

– Мужик, отдай девушке шубу. Она на нее зарабатывала, копила и мечтала. Вот, если бы твою мечту забрали? Будь мужиком, приди, извинись и отдай чужое,– взывают к совести любителя легкой наживы сочувствующие горожане.

Как уверяют местные жители, в кафе есть гардероб, однако частенько он оказывается закрыт. Естественно, что среди подписчиков популярного местного паблика нашлись и те, кто пожурил беспечность девушки.

– Вопрос, где была хозяйка шубы. И, как можно было оставить шубу без присмотра, да еще и с ключами от квартиры? Как будто вы не знаете, что кругом полно вот таких «халявщиков». За своими вещами нужно следить, особенно за дорогими, а не бросать вот так на стул,– отмечают подписчики.

Теперь в неприятном инциденте предстоит разбираться полицейским. Девушка уверяет, что на других записях камер наружного наблюдения удалось рассмотреть лицо подозреваемого. Кстати, парень очень технично унес вещь, повернувшись к объективу в пол-оборота и, прикрыв лицо телефоном. Не исключено, что молодой человек завсегдатай кафе. Кстати, похожего парня в этот вечер видели и в другом увеселительном заведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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