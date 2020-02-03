2020-02-03T03:07:05+03:00
Общество

Приморские синоптики передают снегопад

На погоду в крае влияет гребень антициклона
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке преимущественно без осадковВо Владивостоке преимущественно без осадковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Приморские синоптики передают на 3 февраля местами небольшой снег. На погоду в крае влияет гребень антициклона. Сегодня умеренный ветер берет направление с севера. Столбики термометров в среднем показывают значения от -13 до -1 градуса ниже нуля, сообщает портал "Примпогода".

Во Владивостоке на небе стоит переменная облачность. Могут выпасть небольшие кратковременные осадки, но преимущественно будет без них. Умеренный северный ветер в течение дня усилится. Температура воздуха -6...-8 градусов.

В Уссурийске, как и в приморской столице, переменная облачность, но без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха -7...-9 градусов.

В Находке переменная облачность, утром слабый снег. Умеренный ветер берет направление с севера и северо-запада, во второй половине дня будет сильным. Температура воздуха -3...-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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