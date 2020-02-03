Встречайте чемпионов Владивостока по хоккею: «Адмирал Кузнецов» сразился с «Акулы ВМТП»
Команда «Адмирал Кузнецов» стала чемпионом Владивостока по любительскому хоккею. Сразиться за звание ребята вышли ранним утром 2 февраля, противниками оказались «Акулы ВМТП».
На ледовом поле Фанзавода в прошедшее воскресенье прошла напряженная игра. По словам болельщиков, команды выложились по полной. Так, первый период завершился нулевым счётом, но уже на 7-й минуте второго периода «Адмирал Кузнецов» сумел забить долгожданную шайбу в ворота соперника. На 18-й минуте туда же ушла и вторая. Итог встречи 2:0.
Победителям досталось не только звание чемпионов среди любительски команд, но и денежный сертификат на 30 тысяч рублей. Церемония чествования прошла сразу после игры. Медали за 4-е место получили игроки команды «Ярость». Бронзовыми призёрами турнира стала команда «Бриз».
Лучшим вратарем сезона признали Михаила Сазонов из «Бриза», лучшим нападающим – Дениса Шляхова «Ярость», лучшим защитником оказался Ринат Сафиулин из «Акулы ВМТП». Даниила Косых из команды чемпионов признали лучшим бомбардиром.
ИСТОЧНИК KP.RU