2020-02-03T02:13:44+03:00
Общество

Встречайте чемпионов Владивостока по хоккею: «Адмирал Кузнецов» сразился с «Акулы ВМТП»

Титул и денежный сертификат достались сильнейшим
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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«Адмирал Кузнецов» сразился с «Акулы ВМТП» на Фанзаводе. Фото: мэрия Владивостока«Адмирал Кузнецов» сразился с «Акулы ВМТП» на Фанзаводе. Фото: мэрия Владивостока
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Команда «Адмирал Кузнецов» стала чемпионом Владивостока по любительскому хоккею. Сразиться за звание ребята вышли ранним утром 2 февраля, противниками оказались «Акулы ВМТП».

На ледовом поле Фанзавода в прошедшее воскресенье прошла напряженная игра. По словам болельщиков, команды выложились по полной. Так, первый период завершился нулевым счётом, но уже на 7-й минуте второго периода «Адмирал Кузнецов» сумел забить долгожданную шайбу в ворота соперника. На 18-й минуте туда же ушла и вторая. Итог встречи 2:0.

Победителям досталось не только звание чемпионов среди любительски команд, но и денежный сертификат на 30 тысяч рублей. Церемония чествования прошла сразу после игры. Медали за 4-е место получили игроки команды «Ярость». Бронзовыми призёрами турнира стала команда «Бриз».

Лучшим вратарем сезона признали Михаила Сазонов из «Бриза», лучшим нападающим – Дениса Шляхова «Ярость», лучшим защитником оказался Ринат Сафиулин из «Акулы ВМТП». Даниила Косых из команды чемпионов признали лучшим бомбардиром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Встречайте чемпионов Владивостока по хоккею: «Адмирал Кузнецов» сразился с «Акулы ВМТП»
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