Приморская ОПГ открыла канал для въезда гастербайтеров-нелегалов из Китая в Россию

3 Февр. 2020 2020-02-03T03:09:33+03:00

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Три жителя Приморья организовали бизнес по перевозке китайцев в Россию. Нет, речь пойдет не про киношные рефрижераторы с мясом и двойными стенами, в которых замурованы нелегалы, все гораздо прозаичней. Предприимчивые приморцы подделывали документы, по которым жители Поднебесной въезжали в страну.

Орудовала ОПГ около трех лет. У банды был контроль над рядом коммерческих структур, которые помогали подготавливать документы. По этим бумагам китайцы получали коммерческие, деловые, рабочие и учебные визы для въезда в РФ.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой». Суд в зависимости от роли каждого приговорил двоих фигурантов к двум годам лишения свободы условно и штрафом 150 тысяч рублей, третьего - к одному году колонии условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU