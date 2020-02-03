2020-02-03T03:48:37+03:00
Общество

Мелочь, а приятно: часть жителей Приморья не будет платить за вывоз мусора

О счастливчиках и условиях - в материале «КП-Владивосток»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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С 1 января 2020 года вывоз отходов стал отдельной строчкой в квитанции за коммунальные услугиС 1 января 2020 года вывоз отходов стал отдельной строчкой в квитанции за коммунальные услугиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Некоторым жителям Приморья будут компенсировать расходы на вывоз мусора. Напомним, что с 1 января 2020 года откатка отходов стала отдельной строчкой в квитанции за коммунальные услуги.

- Многодетные семьи, доходы которых не превышают два прожиточных минимума, вообще не будут платить за вывоз твердых бытовых отходов. Кроме того, мы рассматриваем иные категории граждан для предоставления такой меры соцподдержки, – заявил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Хорошие новости и для тех, кто пострадал от мусорного коллапса сразу же после новогодних праздников. В ряде населенных пунктов региона отходы выходили за пределы отведенной площадки и копились во дворах. Антисанитария и агрессивные бродячие псы - вот, что получили люди в новом году.

Компании, которые не смогли справиться с обязанностями по вывозу мусора, оштрафованы и могут исчезнуть с рынка. Жителям, пострадавшим от дурно пахнущего коллапса, будет сделан перерасчет. Как передает пресс-службе правительства Приморского края, речь идет о нескольких районах Владивостока и Лесозаводска.

Отметим, что «мусорная реформа» стала темой разговора на радио «Комсомольская правда». На острые вопросы отвечала Елена Пархоменко, заместитель председателя правительства Приморского края. Послушать эфир можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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