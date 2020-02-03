Калашников не одобрил: крупную партию «самых русских автоматов» пытались ввезти во Владивосток
В морском порту Владивостока таможенники нашли крупную партию автоматов с маркировкой «АК-47». 1620 единиц оружия везли из Китая российским детям. Однако до получателя арсенал не дошел.
Оружие на самом деле не представляет угрозы населению - это пластиковые игрушки, изготовители которых незаконно использовали товарный знак «АК-47», принадлежащий АО «Концерн Калашников». Соответствующих разрешений у импортеров не было, поэтому таможенники связались с представителем корпорации.
Калашников не одобрил: крупную партию «самых русских автоматов» пытались ввезти во Владивосток.Видео: Владивостокская таможня! другой источник
- Выяснилось, что никаких договоров и соглашений об использовании указанного товарного знака с импортером не заключалось. Значит, товар ввезен в Россию незаконно, - прокомментировали в пресс-службе Владивостокской таможни.
В ведомстве отметили, что возбуждено дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Импортеру грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товара.
ИСТОЧНИК KP.RU