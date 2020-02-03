Зима пришла, мороз принесла: температуры в Приморье опустятся до -38 градусов

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:07:11+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Приморье на предстоящую неделю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Есть вероятность, что в регионе пройдет снег

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Синоптики рассказали о погоде в Приморье на предстоящую неделю. В начале трудовой «семидневки» в регион наведаются морозы, но не на долго.

Похолодание будет становиться все заметнее, к середине недели ночные морозы окрепнут до -20…-28 градусов, на северо-востоке столбик термометра опустится до -38 градусов. На побережье значительно теплее - 13…19 градусов ниже ноля. Днем на большей части Приморья температуры будут в пределах -12…-19 градусов. В прибрежных районах - 6…11 со знаком минус.

Сильных снегопадов в начале недели синоптики не ожидают, лишь местами могут немного пройти небольшие осадки. Во второй половине «семидневки» вероятность выпадения снега крайне мала, сообщает портал «Примпогода».

Во Владивосток в первую половину недели придет мороз. Ночью воздух выхолодится до -15…-19 градусов, днем до -10…-14 градусов. В качестве бонуса - усиление северного ветра. Во второй половине небесная канцелярия успокоится и в дальневосточной столице станет теплее, осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU