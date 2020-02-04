2020-02-04T00:22:32+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 4 февраля 2020 года: ветер и -10 градусов

Почти на всей территории региона осадков не ожидается
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погоду определяет поле повышенного атмосферного давленияПогоду определяет поле повышенного атмосферного давленияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 4 февраля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, на севере местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах -16…-5 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный, вечером до сильного. Столбик термометра покажет -8…-10 градусов, утром до -13…-15 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха составит -10…-12 градусов, утром -23…25 градусов ниже ноля. В Находке также переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный, вечером до сильного. Воздух выхолодится до -6…-8 градусов, передает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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