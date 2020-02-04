Избежать дефицита овощей: в Приморье поехали фуры с помидорами и огурцами из Китая

4 Февр. 2020 2020-02-04T02:23:21+03:00

Коронавирус, по словам специалистов, не может долго держаться на коробке

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В Приморье возобновили грузовое сообщение с Китаем, в котором эпидемия коронавируса. Из зараженной Поднебесной в регион везут овощи, чтобы избежать их дефицита на рынке. Вероятность завезти в край новый тип опасного коронавируса на продуктах, как говорят эксперты, минимальна.

- Без человека вирус в окружающей среде не стойкий, на коробке живет всего несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно. В понедельник, 3 февраля, грузовое автомобильное сообщение между Китаем и Приморским краем было открыто, - отметили в минпромторге Приморья.

Напомним, что грузовое сообщение с КНР было закрыто с 31 января до 2 февраля. Запрет было решено продлить до 7 февраля, что привело к дефициту овощей в Приморье. Десятки фур стояли на границе.

ИСТОЧНИК KP.RU