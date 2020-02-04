2020-02-04T01:53:15+03:00
Общество

В пробку как домой: утренний Владивосток сковали заторы

Дорожная ситуация оценивается в пять баллов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Традиционно самые сильные пробки отмечаются в Первомайском, Ленинском и Первореченском районах. Фото: сервис 2gisТрадиционно самые сильные пробки отмечаются в Первомайском, Ленинском и Первореченском районах. Фото: сервис 2gis
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Во Владивостоке что ни утро, так маленький транспортный коллапс - город сковывают пробки. Сервис 2gis оценивает обстановку на дорогах дальневосточной столицы в пять баллов. Вполне вероятно, что обстановка будет ухудшаться.

Традиционно самые сильные пробки отмечаются в Первомайском, Ленинском и Первореченском районах. Стоят улицы Всеволода Сибирцева, Светланская, Алеутская, Фонтанная, Мордовцева, Советская, Постышева, Русская, Героев Варяга, Стрелочная, Баляева, Луговая, Шепеткова, Стрелковая. Заторы есть на Фадеева, Борисенко, Терешковой, Калинина.

Пробки отмечаются на проспектах Океанском, Красного Знамени, Народном, 100-летия Владивостоку. Традиционно стоит Некрасовский путепровод. Затор образовался на въезде на Золотой мост с остановки «Надибаидзе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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