Жестокий метод выгула собаки во Владивостоке взволновал горожан

4 Февр. 2020 2020-02-04T03:08:41+03:00

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Оставленная на морозе собачка привлекла внимание жителей Борисенко во Владивостоке. По словам очевидцев, животное уже не первый раз привязывают к уличной сушылке для белья, «забывая» о нем на весь день. Странный метод самовыгула горожане считают жестоким. Видео странной прогулки набирает популярность в сетях.

– Борисенко. Собаку бросают каждый день на улице, она спит и лежит на земле. Животное в наморднике. Может, кто-то может ее приютить, обогреть?, – делится обеспокоенная горожанке в интернете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758561" frameborder="0"></iframe> Выгул собаки по-владивостокски.Видео: dpskontrol125rus! другой источник

Приморцы удивлены безответственностью хозяев, сетуя, что животное попросту заболеет и умрет. Кстати, мисок с едой или водой рядом с собачкой не видно, как и элементарной подстилки. Редакция уже обратилась в зоозащитные организации, однако забрать собаку не так-то просто, если у нее действительно есть законный владелец. Еще сложнее привлечь заводчика к ответственности за жестокое обращение с животным, которое сначала нужно доказать.

ИСТОЧНИК KP.RU