Популярное кафе загорелось на трассе в Приморье

4 Февр. 2020 2020-02-04T04:12:14+03:00

Пожар в кафе произошел в Штыково. Фото: print screen видео

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Утром, 4 февраля, в Шкотовском муниципальном районе Приморья загорелось популярное придорожное кафе. Огонь с бытовки и кухни перекинулся на припаркованный поблизости автомобиль. По предварительным данным, площадь распространения огня составила 80 квадратных метров.

Тревожный вызов из поселка Штыково поступил на пульт оперативного дежурного пожарной охраны в 08:37. Спустя 12 минут, по адресу Владимерская, 1, прибыли огнеборцы. К моменту приезда специалистов горели бытовые постройки в кафе «Святобор» и автомобиль. Как сообщила пресс-служба приморского управления МЧС, пожар удалось локализовать в 09:25. Брандмейстеры продолжают проливку конструкций. В тушении участвуют 6 человек и 2 единицы техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758564" frameborder="0"></iframe> Пожар в придорожном кафе в Приморье.Видео: dpscontrol! другой источник

– О, так часто там бывали, дай Бог, чтобы потушили, – переживают жители Приморья в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU