Популярное кафе загорелось на трассе в Приморье
Утром, 4 февраля, в Шкотовском муниципальном районе Приморья загорелось популярное придорожное кафе. Огонь с бытовки и кухни перекинулся на припаркованный поблизости автомобиль. По предварительным данным, площадь распространения огня составила 80 квадратных метров.
Тревожный вызов из поселка Штыково поступил на пульт оперативного дежурного пожарной охраны в 08:37. Спустя 12 минут, по адресу Владимерская, 1, прибыли огнеборцы. К моменту приезда специалистов горели бытовые постройки в кафе «Святобор» и автомобиль. Как сообщила пресс-служба приморского управления МЧС, пожар удалось локализовать в 09:25. Брандмейстеры продолжают проливку конструкций. В тушении участвуют 6 человек и 2 единицы техники.
Пожар в придорожном кафе в Приморье.Видео: dpscontrol! другой источник
– О, так часто там бывали, дай Бог, чтобы потушили, – переживают жители Приморья в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU