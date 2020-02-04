2020-02-04T04:12:14+03:00
Происшествия

Популярное кафе загорелось на трассе в Приморье

Пожарные продолжают проливку помещений в Штыково [видео]
Милана СОКОЛ
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Пожар в кафе произошел в Штыково. Фото: print screen видеоПожар в кафе произошел в Штыково. Фото: print screen видео
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Утром, 4 февраля, в Шкотовском муниципальном районе Приморья загорелось популярное придорожное кафе. Огонь с бытовки и кухни перекинулся на припаркованный поблизости автомобиль. По предварительным данным, площадь распространения огня составила 80 квадратных метров.

Тревожный вызов из поселка Штыково поступил на пульт оперативного дежурного пожарной охраны в 08:37. Спустя 12 минут, по адресу Владимерская, 1, прибыли огнеборцы. К моменту приезда специалистов горели бытовые постройки в кафе «Святобор» и автомобиль. Как сообщила пресс-служба приморского управления МЧС, пожар удалось локализовать в 09:25. Брандмейстеры продолжают проливку конструкций. В тушении участвуют 6 человек и 2 единицы техники.

Пожар в придорожном кафе в Приморье.Видео: dpscontrol! другой источник

– О, так часто там бывали, дай Бог, чтобы потушили, – переживают жители Приморья в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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