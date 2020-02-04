Дальневосточные отборочные этапы Национальных Чемпионатов Бариста, Брюерс Кап, Латте-арт и Кап-тестинг пройдут во Владивостоке

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:23:30+03:00

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С 6 по 9 февраля 2020 года во Владивостоке пройдет четвертый фестиваль кофейной культуры KOFEVOSTOK 2020 – главное кофейное событие Дальневосточного региона. В этом году в рамках фестиваля будут проведены сразу четыре крупнейших соревнования региона: отборочные этапы Российских Чемпионатов Бариста, Брюерс Кап, Латте-арт и Кап-тестинг.

Центром кофейного праздника в эти дни станет просторный и светлый кофе-магазин «Кафема Маримба» на берегу Амурского залива, расположенный по адресу Батарейная улица, дом 2.

«Кафема» – российская компания с сетью специализированных кофе-магазинов по всей стране и собственной фабрикой по обжарке кофе, пионер в области развития сегмента specialty кофе в России. Специалисты «Кафема» – постоянные судьи российских и международных кофейных чемпионатов, члены международного жюри конкурса Cup of Excellence, одного из самых значимых и престижных конкурсов среди производителей кофе высокого качества. «Кафема» – единственный официальный представитель корейского института по ароматике Scentone в России, который обучает специалистов и проводит национальные соревнования.

Более десяти лет «Кафема» занимается организацией и проведением кофейных событий и соревнований регионального и всероссийского масштаба. В 2016 году компания создала и впервые провела собственный фестиваль кофейной культуры KOFEVOSTOK на Дальнем Востоке. Ежегодно в нем принимают участие сотни специалистов кофейной индустрии и тысячи любителей кофе.

В 2020 году из-за большого количества профессиональных событий и определенной сезонности всероссийских кофейных мероприятий организаторы решили провести фестиваль дважды. Сезон 2019-2020 заканчивается в марте-апреле, в эти месяцы пройдут финальные национальные этапы чемпионатов. Поэтому отборочные туры будут проведены в рамках февральской программы фестиваля KOFEVOSTOK.

А летом начнется новый сезон, новые программы, отборочные туры и фестивали. Со 2 по 4 октября 2020 в центре Владивостока пройдет пятый юбилейный фестиваль KOFEVOSTOK – большой кофейный праздник с масштабной программой развлекательных мероприятий, маркетом и лекциями от мировых звезд кофейной индустрии.

Программа фестиваля в феврале будет состоять из отборочных туров национальных чемпионатов Бариста, Брюерс Кап (чемпионат по завариванию), Латте-арт и Кап-тестинг, презентации нового ростера производства Kafema Engineering, лекций и мастер-классов от ведущих специалистов индустрии. Посетителям на все мероприятия вход свободный.

Победители в каждой категории выступят от региона на соответствующих Национальных чемпионатах. Всероссийские этапы – это важнейшие события как для российской кофейной индустрии, так и для мирового кофейного сообщества. Данные соревнования относятся к ключевым мероприятиям World Coffee Events (Мировые Кофейные События), проекта ассоциации Specialty Coffee, которые объединяют тысячи кофейных профессионалов по всему миру.

Чемпионаты определяют вектор развития мировой культуры specialty кофе, задают новые тенденции, расширяют границы индустрии, привлекают внимание к качеству кофейной продукции, стимулируют интерес бариста к развитию профессиональных навыков и расширяют круг квалифицированных специалистов.

На уровне мирового кофейного сообщества личный небольшой вклад каждого в соревнования: будь то участие в чемпионатах в качестве конкурсанта или судьи, освещение событий в медиа или просто посещение мероприятия как зритель – в сумме оказывают огромное влияние в развитие кофейной культуры.