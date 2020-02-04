2020-02-04T07:27:16+03:00
Происшествия

Красавец LX, больно конечно: люксовый джип угнали во Владивостоке во время хоккейного матча

Хозяин внедорожника ищет очевидцев, предлагая вознаграждение
Милана СОКОЛ
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Джип пропал в пригороде Владивостока. Фото: dpskontrol125rusДжип пропал в пригороде Владивостока. Фото: dpskontrol125rus
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Дорогостоящий джип, припаркованный недалеко от «Фетисов-Арены» во Владивостоке, пропал вечером, 3 февраля. Пока хозяин люксовой машины наслаждался матчем «Адмирал» – «Амур», его машина попросту исчезла. Владелец Lexus теперь разыскивает свидетелей через социальные сети, предлагая вознаграждение за достоверную информацию о местонахождения авто.

– От «Фетисов Арены», 3.02.2020 в период с 19:30 до 22:00 угнали Lexus LX 450b, белого цвета, г/н Х538ОА125. Вознаграждение за достоверную информацию, – разместил объявление в популярном автомобильном паблике Приморья пострадавший.

Большинство подписчиков странички искренне сочувствуют утрате владельца, отмечая высокую стоимость угнанного авто. Однако находятся и те, кто язвительно замечает – «Купит еще».

– Вот это обидно, пахал на машину, приехал посмотреть хоккей, а какие-то уроды угнали тачку, дай Бог найти вам ее!!! А читая комментарии, начинаешь осознавать, какие же завистливые люди живут среди нас, – сетует жительница Владивостока.

Кстати, среди комментариев нашлись и довольно дельные советы.

– Попросите кого-нибудь из знакомых закинуть объявление в такси Максим, текущей заявкой, тысячи водителей увидят, которые во всяких чигирях бывают. Были случаи, что находили так машины через ребят, – подсказывают приморцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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