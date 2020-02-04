2020-02-04T08:53:48+03:00
Происшествия

Трудного подростка нашли в наркопритоне Владивостока

Теперь хозяину злополучной квартиры светит 15 лет за приучение юноши к дозе
Милана СОКОЛ
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Всех гостей злополучной квартиры отправили на медицинское освидетельствованиеВсех гостей злополучной квартиры отправили на медицинское освидетельствованиеФото: 25.mvd.ru
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю прикрыли очередной наркопритон во Владивостоке. Хозяина злополучной квартиры вместе с гостями отправили на медицинское освидетельствование. Анализы подтвердили наркотическое опьянение у всей компании, включая 17-летнего подростка. Теперь владельцу жилища грозит срок не только за организацию притона, но и за склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.

В квартиру, расположенную в одном из домов в Первомайском районе Владивостока, полицейские нагрянули во время оперативно-розыскных мероприятий. При обследовании жилища, оперативники нашли марихуану, гашишное масло, а также предметы для изготовления наркотиков. Как рассказали «Комсомолке» специалисты пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, 51-летний мужчина около 6 месяцев предоставлял свою квартиру для употребления наркотиков желающим. За организацию наркопритона ему грозит до 6 лет тюрьмы. Однако, еще более серьезное наказание светит владельцу за склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего. Санкции статьи предусматривают за это лишение свободы на срок до 15 лет.

В отношении всех гостей квартиры, полицейские составили административные протоколы за употребление наркотиков. Хозяину жилища придется отвечать за содеянное по двум уголовным статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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