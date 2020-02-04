2020-02-04T11:56:19+03:00
Общество

Притаились и штрафуют: рейд в необычном месте удивил приморцев

Горожан застали врасплох при переходе через железнодорожные пути во Владивостоке
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Полицейские напомнили о соблюдении правил перехода железнодорожных путейПолицейские напомнили о соблюдении правил перехода железнодорожных путей
Изменить размер текста:

Появление полицейских перед железнодорожными путями на станции «Гайдамак» во Владивостоке, удивило пешеходов. Сотрудники органов внутренних дел провели рейд по выявлению нарушителей среди местного населения. Как оказалось, желающих сократить расстояние прямиком через пути, довольно много.

Народная тропа, протоптанная вдоль железнодорожной ветки на станции, расположенной на Воропаева, 10, привлекла внимание транспортной полиции. Привыкшие ходить через пути горожане, во вторник были крайне удивлены встречающих их сотрудникам.

– Штраф хоть и небольшой, но не приятно, – поделилась жительница Владивостока с редакцией «КП».

Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах грозит административным штрафом в размере 100 рублей. Также можно отделаться предупреждением, но лучше не рисковать и переходить пути там, где это официально разрешено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» реализует первый на территории Дальневосточного федерального округа проект с использованием платформы геоданных «РусГИС»
Притаились и штрафуют: рейд в необычном месте удивил приморцев
Еще одного китайца изолировали в пункт временного размещения в Приморье
Приморье запасается масками, ко Дню всех влюбленных в край поступит крупная партия
Трудного подростка нашли в наркопритоне Владивостока
Красавец LX, больно конечно: люксовый джип угнали во Владивостоке во время хоккейного матча
Дальневосточные отборочные этапы Национальных Чемпионатов Бариста, Брюерс Кап, Латте-арт и Кап-тестинг пройдут во Владивостоке
Контрабанду из Китая остановила таможня Владивостока
За огурчиками заехал: резонансное ДТП в Приморье будоражит сеть
Популярное кафе загорелось на трассе в Приморье
Жестокий метод выгула собаки во Владивостоке взволновал горожан
В пробку как домой: утренний Владивосток сковали заторы
Избежать дефицита овощей: в Приморье поехали фуры с помидорами и огурцами из Китая
Почти 150 россиян эвакуировано из зараженного коронавирусом Китая в Приморье
Погода во Владивостоке на 4 февраля 2020 года: ветер и -10 градусов
Врач-невролог провёл приём в поликлинике Врангеля при поддержке Фонда «Восточный Порт»
Зима пришла, мороз принесла: температуры в Приморье опустятся до -38 градусов
Семейное ОПГ: отец и сын из Китая незаконно перебежали границу и проникли в Приморье
Режим ЧС из-за коронавируса могут ввести еще в одном районе Приморья
«Ростелеком» расширяет оптическую сеть в Приморье
«Навага», холст, акрил: художник посвятил картину массовому провалу машин под лед во Владивостоке