Притаились и штрафуют: рейд в необычном месте удивил приморцев

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:56:19+03:00

Горожан застали врасплох при переходе через железнодорожные пути во Владивостоке

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Появление полицейских перед железнодорожными путями на станции «Гайдамак» во Владивостоке, удивило пешеходов. Сотрудники органов внутренних дел провели рейд по выявлению нарушителей среди местного населения. Как оказалось, желающих сократить расстояние прямиком через пути, довольно много.

Народная тропа, протоптанная вдоль железнодорожной ветки на станции, расположенной на Воропаева, 10, привлекла внимание транспортной полиции. Привыкшие ходить через пути горожане, во вторник были крайне удивлены встречающих их сотрудникам.

– Штраф хоть и небольшой, но не приятно, – поделилась жительница Владивостока с редакцией «КП».

Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах грозит административным штрафом в размере 100 рублей. Также можно отделаться предупреждением, но лучше не рисковать и переходить пути там, где это официально разрешено.

ИСТОЧНИК KP.RU