2020-02-05T00:47:00+03:00
Происшествия

Маленькая жительница Приморья делила кров со скотом

Девочку забрали из неблагополучного жилища [фото]
Милана СОКОЛ
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Ребенок жил на ферме вместе с животнымиРебенок жил на ферме вместе с животнымиФото: Милана СОКОЛ
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Сотрудники органов внутренних дел во время рейда обнаружили ребенка, живущего в неподобающих условиях в одном из сел Приморья. Трехлетняя девочка вынуждена была делить кров со скотом. В помещении, где жил ребенок был загон с телятами и козлятами, мешки с кормом и медикаменты для животных в открытом доступе. Естественно, что подобное соседство инспекторы ПДН не оценили и временно изъяли ребенок у опекуна.

В комнате был загон для козлят и телят. Фото: УТ МВД России по ДФО

В комнате был загон для козлят и телят. Фото: УТ МВД России по ДФО

Трехлетнюю девочку, живущую в неудовлетворительных условиях, специалисты обнаружили на ферме в селе Уссурийского городского округа. Комната, в которой находилась малышка, не отвечала установленным гигиеническим требованиям. Проворящих смутило не только наличие животных, но и отсутствие ремонта – нависшие провода, некрашеный пол, отпавшая со стен штукатурка. Опекун девочки объяснила, что ей приходится жить с ребенком на ферме из-за большой загруженности на работе, хотя у семьи есть дом на территории села. Для охраны жизни и здоровья ребенка специалисты отвезли малышку в КГБ УСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Интерьер комнаты оставляет желать лучшего. Фото: УТ МВД России по ДФО

Интерьер комнаты оставляет желать лучшего. Фото: УТ МВД России по ДФО

По информации пресс-службы УТ МВД России по ДФО, выявленный факт пренебрежительного отношения опекуна к своим обязанностям, инспекторы ОПДН МВД России на станции Уссурийск зафиксировали и передал в органы социальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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