В Приморье пьяный водитель без прав насмерть сбил пенсионерку на зебре

5 Февр. 2020 2020-02-05T01:12:19+03:00

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Настоящая трагедия по вине пьяного автомобилиста произошла на улице Постышева в Находке. Молодой водитель без прав, который даже не проходил обучение, совершил два ДТП подряд. При этом, отъезжая задним ходом от места первого столкновения, автолюбитель наехал на пожилого пешехода прямо на зебре. Медики несколько часов боролись за жизнь 73-летней женщины, но спасти ее не удалось.

По сообщению пресс-службы ОМВД России по Находке, Honda Fit врезался в Nissan Bluebird возле дома № 8 на Постышева. Виновником происшествия стал пьяный 21-летний водитель. Нарушитель решил отъехать с места столкновения задним ходом и буквально снес пенсионерку, пересекающую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина шла слева направо по ходу движения автомашины. Прибывшие медики госпитализировали пенсионерку с сочетанными травмами, бабушка находилась в состоянии шока. Спасти пациентку не смогли.

В отношении нарушителя составлен целый ряд протоколов. Парню предстоит ответить за отсутствие прав, страховки, пьяную езду и самое главное нарушение ПДД, которое повлекло смерть человека. Парню грозит до 12 лет тюрьмы. Молодой человек задержан. На данный момент специалисты решают, какую меру пресечения ему избрать.

ИСТОЧНИК KP.RU