Шесть человек оказались отрезаны огнем и дымом в многоэтажке Владивостока

5 Февр. 2020 2020-02-05T01:37:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из домов на улице Луговая во Владивостоке произошел серьезный пожар. Огонь, охвативший квартиру в многоэтажке, стал причиной срочной эвакуации жильцов. Из отрезанных пламенем и дымом помещений, сотрудники МЧС вывели 6 человек. В тушении приняли участие сразу 22 специалиста 6 единиц техники.

Пожар на Луговой случился днем 4 февраля. Первый вызов с места ЧП поступил в пожарную службу в 14:13. Спустя 9 минут к дому прибыли первые расчеты. Из-за сильного задымления в помещении, пришлось задействовать два звена газодымозащитной службы. Помощь спасателей понадобилась шестерым жильцам дома, которые не могли самостоятельно покинуть помещения. Помощь медиков им не понадобилась. Помимо них были эвакуированы еще 23 человека.

В 14:39 пожару удалось локализовать, оказалось, что в квартире горела мебель. По сообщению пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, полностью ликвидировать возгорание специалисты смогли в 15.50. Благодаря слаженным действиям брандмейстеров удалось не допустить распространения огня набольшую площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU