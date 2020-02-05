Из кустов, наперерез: встреча с диким зверем в Приморье запомнится экипажу надолго

5 Февр. 2020 2020-02-05T02:23:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В неприятной ситуации оказался экипаж малолитражки в Находке, на пути которого внезапно возник олень. Водитель авто попросту не успел среагировать на появление живого препятствия в черте города. Итог встречи оказался печальным – разбитое авто и погубленное животное.

По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел в Находке, в микрорайоне Северный, который более известен как КПД. Косуля выбежала из кустов прямо наперерез авто, не дав водителю опомниться. Самка оленя погибла на месте. Фото, разлетевшиеся по автомобильным пабликам Приморья, стали причиной раздора среди подписчиков. Некоторые жители края обвиняют водителя в неосторожности, заявляя, что печальных последствий можно было избежать.

– Не нестись нужно, как сумасшедший, а на знаки смотреть,–констатирует местная зоозащитница.

Большинство же оспаривают подобные доводы отмечая, что жизнь людей гораздо дороже, чем любое мечущееся по дороге животное.

– Как-то собака выбежала на дорогу, чуть свою семью не угробил в кювете. Еле ушел от столкновения, и собаку спас, и родных сохранил. Не дай Бог, конечно, но в следующий раз лучше бампер поменяю, чем так рисковать,– делится в социальных сетях житель Приморья.

Приморцы отмечают, что, размещенные в Интернете фото, могут стать причиной нескольких штрафов – от охотнадзора и ГИБДД. Не исключено, что владелец разбитой машины и сам связался с соответствующими инстанциями и рассказал о ДТП. Одним из самых распространенных советов для автомобилиста стало – «Забирай косулю, обследуй мясо и отправляйся на шашлыки».

ИСТОЧНИК KP.RU