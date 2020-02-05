В Китае заявили, при помощи чего им удастся справиться с коронавирусом

5 Февр. 2020 2020-02-05T05:06:55+03:00

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3 февраля состоялось заседание Постоянного комитета политбюро ЦК КПК, посвященное борьбе с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин рассказал, что вирус удастся победить благодаря преимуществам социального строя. Он также назвал в качестве приоритета эффективную реализацию заявленных мер.

На заседании назвали нынешнюю эпидемию проверкой на прочность китайской системы управления и ее способностей. Насущная задача в противоэпидемической работе на настоящий момент – лечение и спасение инфицированных больных, обеспечение медицинскими средствами, повышение коэффициента госпитализации и выздоровления, снижение процента заражения и смертности.

В пресс-канцелярии госсовета КНР сообщили о решении проблемы с обеспечением медицинскими средствами и материалами в провинции Хубэй, а снабжением во всей стране остается стабильным и сбалансированным.

По мнению КНР, преимущества социализма с китайской спецификой демонстрируют эффективность административного управления и помогает в преодолении проблем и вызовов, а также способствует продвижению противоэпидемической работы.

- Преимущество социального строя – это самое главное преимущество отдельно взятой страны. Государственный строй и система социализма с китайской спецификой, которые сформировались в течение 70 лет после образования КНР, проявляют все больше преимуществ, включая поддержку руководства КПК, концентрацию сил на выполнение крупных задач, приверженность курсу приоритета народа и другие. Эти преимущества предоставили основную гарантию развитию и прогрессу Китая и прочную поддержку для предотвращения эпидемии.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал указания по поводу противоэпидемической работы: при твердом руководстве КПК, полностью проявляя преимущества социализма с китайской спецификой, в тесной опоре на народные массы, укреплять уверенность и бороться с эпидемией путем научно обоснованных точных мер. Постоянный комитет политбюро ЦК КПК уже провел два специальных заседания по противоэпидемической работе, была сформирована центральная руководящая группа, которая централизованно координирует противоэпидемическую работу, - говорится в сообщении.

По состоянию на 24:00 2 февраля в провинцию Хубэй доставлено в общей сложности 154 500 защитных костюмов, выдано 133 600 медицинских масок типа N95, что смягчило дефицит поставок.

Согласно статистике, средние розничные цены на свинину, говядину, баранину, яйца в супермаркетах и на рынках в 36 крупных городах страны снизились на 0,3%, 0,6%, 0,8% и 1,3% соответственно по сравнению с предыдущим периодом. Средняя цена на 15 видов овощей снизилась на 6,2%. Проблем со снабжением продукцией первой необходимости в стране нет.

В то же время эпидемическая ситуация продолжает оставаться серьезной. Существует немало проблем. На заседании Постоянного комитета политбюро ЦК КПК подчеркнута важность обобщения опыта для непрерывного совершенствования работы по борьбе с эпидемией.

В Китае прекрасно понимают всю серьезность противоэпидемической работы и принимают самые эффективные меры для локализации эпидемии. Несмотря на большие трудности, страна непременно одержит победу над эпидемией, защитит безопасность и здоровье населения, все это возможно во многом благодаря преимуществам социального строя и опоры на народ.