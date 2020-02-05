Плавание станет обязательным занятием в школах Приморья

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:18:01+03:00

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1300 школьников в Находке теперь ходят на занятия по плаванию. В муниципалитете внедрили проект «Плавание для всех». Как отмечают в пресс-службе правительства Приморья, ребят учат держаться на воде без помощи вспомогательных средств.

Пилотный проект запустили в начале этого учебного года. В числе первых образовательных учреждений – школа №4. В начале февраля уроки плавания появились у учеников младших классов из школ №3, 5, 7, 12, 14 и 25. С детьми занимаются квалифицированные тренеры по плаванию местной детско-юношеской школы «Приморец».

- Плавание – очень популярный вид спорта, входящий в программу Олимпийских игр. По нему проводятся мировые и европейские чемпионаты, соревнования внутри страны. Однако не все, кто, может, и хотел бы заниматься профессионально, могут позволить себе посещать уроки в коммерческих спортивных комплексах. Мы же даем возможность каждому проявить себя. Кроме того, плавание – это очень полезно, задействуются все группы мышц и суставов, что особенно важно, если говорить о развитии детского организма, – отметила Наталья Бондаренко, министр образования и науки Приморского края.

Власти отмечают, что в скором времени уроки плавания появятся в школах Уссурийска и Владивостока. Позже учить держаться на воде будут и в других населенных пунктах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU