Сотрясение мозга и гематомы: хулиганы столкнули жительницу Владивостока с горнолыжной трассы

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:07:45+03:00

Пока непонятно, за что женщину столкнули с горнолыжной трассы. Это выяснит полиция. Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ

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В Арсеньеве хулиганы столкнули женщину с горнолыжной трассы. Шалость обернулась тем, что жительница Владивостока сильно ушиблась головой и получила сотрясение мозга. Полиция разыскивает обидчиков горнолыжницы.

По словам женщины, она приехала в Арсеньев, чтобы покататься на сноуборде. Внезапно, находясь уже на трассе, ее кто-то толкнул в спину. Горнолыжница не смогла удержаться и покатилась кубарем с трассы.

Неудачное падение привело к тому, что пришлось обращаться за помощью к врачам. Медики обследовали жительницу Владивостока и выяснили, что от падения она получила сотрясение мозга и различные гематомы.

Доподлинно неизвестно, был ли это несчастный случай, либо злой умысел. Женщина после посещения врачей написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU