2020-02-05T08:07:45+03:00
Общество

Сотрясение мозга и гематомы: хулиганы столкнули жительницу Владивостока с горнолыжной трассы

Инцидент произошел в Арсеньеве. Жительница столицы Приморья написала заявление в полицию
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Пока непонятно, за что женщину столкнули с горнолыжной трассы. Это выяснит полиция.Пока непонятно, за что женщину столкнули с горнолыжной трассы. Это выяснит полиция.Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ
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В Арсеньеве хулиганы столкнули женщину с горнолыжной трассы. Шалость обернулась тем, что жительница Владивостока сильно ушиблась головой и получила сотрясение мозга. Полиция разыскивает обидчиков горнолыжницы.

По словам женщины, она приехала в Арсеньев, чтобы покататься на сноуборде. Внезапно, находясь уже на трассе, ее кто-то толкнул в спину. Горнолыжница не смогла удержаться и покатилась кубарем с трассы.

Неудачное падение привело к тому, что пришлось обращаться за помощью к врачам. Медики обследовали жительницу Владивостока и выяснили, что от падения она получила сотрясение мозга и различные гематомы.

Доподлинно неизвестно, был ли это несчастный случай, либо злой умысел. Женщина после посещения врачей написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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