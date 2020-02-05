За смертельное ДТП, в котором погибла 79-летняя женщина, ограничили свободу жителя Приморья

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:34:21+03:00

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Уссурийский районный суд избрал меру пресечения в отношении местного жителя. Он, управляя машиной Тойота Виш, сбил двух женщин, которые стояли на тротуаре. 55-летний водитель в тот день был в состоянии алкогольного опьянения, но это не помешало ему сесть за руль авто. Двигаясь со стороны улицы Тупиковой в сторону Комсомольской, мужчина не справился с управлением и выехал на непроезжую часть.

- В результате удара женщины 44 и 79 лет получили травмы различной степени тяжести, впоследствии одна из них, 79-летняя женщина, скончалась в больнице, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Следователи по факту ДТП по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» возбудили уголовное дело.

Пока в его отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. За совершение преступления виновному грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU