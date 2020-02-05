2020-02-05T09:12:53+03:00
Общество

Плюшевый друг помогает медвежонку из Приморья справиться с одиночеством

Второй малыш пока в спячке и проснется только весной
Кристина ГРИН
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Теперь у зверька появился друг, с которым можно порезвиться, пока спит второй детеныш. Фото: реабилитационный центр "Тигр".Теперь у зверька появился друг, с которым можно порезвиться, пока спит второй детеныш. Фото: реабилитационный центр "Тигр".
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Медвежонку, который живет в Центре реабилитации «Тигр», подарили «косолапую» игрушку. Теперь у зверька появился друг, с которым можно порезвиться, пока спит второй детеныш.

По фотографиям заметно, что подарку медвежонок очень рад, но, скорее всего, уши и лапы у ненастоящего хищника будут потеряны в процессе игры. Но кадры получились умилительные.То он будто обнимает игрушку, то пытается откусить какую-нибудь часть тела. Чем бы дитя не тешилось, как говорится.

Малышу еще около полутора месяцев жить в небольшом крытом вольере. За это время он должен набрать вес.Тогда и планируется пробуждение второго зверька. Весной обоих косолапых выпустят обратно домой – на волю. Там они точно смогут самостоятельно найти, чем полакомиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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