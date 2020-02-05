Плюшевый друг помогает медвежонку из Приморья справиться с одиночеством
Медвежонку, который живет в Центре реабилитации «Тигр», подарили «косолапую» игрушку. Теперь у зверька появился друг, с которым можно порезвиться, пока спит второй детеныш.
По фотографиям заметно, что подарку медвежонок очень рад, но, скорее всего, уши и лапы у ненастоящего хищника будут потеряны в процессе игры. Но кадры получились умилительные.То он будто обнимает игрушку, то пытается откусить какую-нибудь часть тела. Чем бы дитя не тешилось, как говорится.
Малышу еще около полутора месяцев жить в небольшом крытом вольере. За это время он должен набрать вес.Тогда и планируется пробуждение второго зверька. Весной обоих косолапых выпустят обратно домой – на волю. Там они точно смогут самостоятельно найти, чем полакомиться.
ИСТОЧНИК KP.RU