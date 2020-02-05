5 Февр. 2020 2020-02-05T09:15:40+03:00

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Жители Владивостока первыми в России увидят новый фильм «Счастье в конверте». Презентация картины состоится в пятницу, 7 февраля, в 17:30 в зале «Меридиан» кинотеатра «Океан».

В картине рассказываются три трогательные истории, каждую из которых снимали в разных регионах страны с местными артистами. Таким образом, авторы картины хотели познакомить российского зрителя с неизвестными, но очень талантливыми актерами.

Так, например, исполнительница одной из главных ролей Юлия Рудина – звезда дубляжа. Она озвучила более 130 картин, подарив свой голос Серсее Ланистер из телесериала «Игра Престолов», Мантис из «Мстителей», Джесси из «Истории игрушек», Сюзан Майер из «Отчаянных домохозяек» и бабочке Миле из «Лунтика». Новеллы посвящены любви и дружбе, надежде на чудо и вере в мечту.

Первая история «Время последних романтиков» посвящена жизни двух фронтовых товарищей, Андрея Семеновича и Федора Ивановича, много лет живущих по соседству на живописном Черноморском побережье. Андрей Семенович дни напролет проводит за гончарным кругом, желая построить музей для школы, а Федор Иванович страстно мечтает путешествовать по миру. Привычный, размеренный уклад жизни старых друзей нарушает невероятное событие – Федор Иванович получает известие о том, что выиграл в конкурсе и наградой победителю является… кругосветное путешествие! Несколько месяцев Андрей Семенович получает восторженные письма и открытки от Федора Ивановича из разных уголков мира и радуется. Но однажды очередное письмо от закадычного друга, переворачивает жизнь Андрея Семеновича…

Вторая история «Куда уходят поезда» повествует о Санкт-Петербурге 90-х годов. Марина много лет контролирует расписание и отправляет поезда на железнодорожном вокзале. Однажды, среди повседневного хаоса – маршрутов, вагонов и накладных – она замечает на перроне странную пожилую женщину с билетом в руках. Встреча с необычной пассажиркой круто меняет жизнь Марины, давая шанс исправить давнюю ошибку и получить искупление.

Третья – «Подарок Деда Мороза» – рассказывает о маленькой Сибирской деревне, в которой живет дед Василий со своим внуком-первоклассником Севой. В канун Нового года малыш пишет письмо Деду Морозу с просьбой выполнить самое заветное его желание. Заботливый дед перехватывает письмо на почте, но, прочитав его, понимает, что не в силах осуществить мечту мальчика. И все же, горячая любовь деда способна сотворить для внука настоящее Новогоднее чудо, и сделать ребенка самым счастливым человеком на свете.

- Картина, одна из основных целей которой – показать невероятную красоту нашей страны и душевность, открытость и доброту людей, которые здесь живут, имеет очень успешную фестивальную судьбу. В 2017 году фильм демонстрировали в Каннах в рамках программы Short Film Corner, в том же году он взял приз на фестивале Trani Film Festival в Италии и многие другие награды в разных городах мира и в России, - подчеркнула директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Показ фильма «Счастье в конверте» во Владивостоке откроет целую череду подобных киносеансов по всей стране. 7 февраля с Приморья стартует автобусный промо-тур в поддержку картины. В течение месяца съемочная группа картины, проедет на автобусе от Владивостока до Севастополя. Беспрецедентное путешествие завершится премьерами в Москве и Санкт-Петербурге. Показы пройдут всего в 23 городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU