2020-02-05T09:33:28+03:00
Общество

Приморский филиал ДРСК снизил потери электроэнергии в электрических сетях

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Специалисты филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») ведут работу по снижению потерь в электрических сетях. Итогом работы филиала «Приморские электрические сети в 2019 году стало снижение потерь электроэнергии до уровня 6,49%. Это лучший показатель среди всех филиалов Дальневосточной распределительной сетевой компании.

За пять лет приморскому филиалу ДРСК удалось снизить уровень потерь электроэнергии на 59,9 млн.кВтч, что сопоставимо с потреблением Яковлевского муниципального района в 2019 году. Такой результат удалось достигнуть благодаря работе персонала филиала по реализации целого комплекса мероприятий.

Одним из таких мероприятий стала реализация проекта автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ). В прошлом году было установлено более 4400 приборов учета в Шкотовском, Михайловском и Черниговском муниципальных районах. В этом году планируется установка более 7000 современных приборов учета по территории Приморского края. Применение АСКУЭ позволяет более точно и своевременно проводить начисления за потребленную электроэнергию, детально производить анализ балансов потребляемой электроэнергии, выявлять в режиме реального времени «очаги» возникновения потерь электроэнергии. Внедрение современных приборов учета также положительно сказываются на качестве электроснабжения потребителей.

Эффективным инструментом в борьбе с потерями электроэнергии является выявление бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии. В 2019 году работники филиала выявили неучтенного потребления на сумму свыше 24 млн. рублей, что сопоставимо с аналогичным периодом предыдущего года.

Хорошие результаты приносит проведение мероприятий по проверке приборов учета с установкой антимагнитных и охранных пломб. Также уже несколько лет филиал использует практику привлечения персонала из других структурных подразделений в «проблемные» муниципалитеты, где фиксируется наибольшее количество потерь электроэнергии.

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях является важным направлением деятельности АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Результатом этой работы является повышение качества электрической энергии и надёжности энергоснабжения, а также увеличение полезного отпуска электроэнергии потребителям, получение прибыли и снижение издержек компании.

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