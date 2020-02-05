Удлиненное каре и черные брови: в Приморье не могут найти пропавшую Лизу

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:54:41+03:00

Присмотритесь внимательно к фотографии. Возможно, вы видели Елизавету или знаете, где она может находиться. Фото: Примпоиск.

Подросток ушла из общежития 3 февраля, до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно

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Третьего февраля 16-летняя Елизавета ушла из общежития КГБ ПОУ «УАПК» Октябрьского филиала, который находится в селе Покровка. Однако обратно она так и не вернулась. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Волонтеры Примпоиска просят о помощи неравнодушных горожан.

Присмотритесь внимательно к фотографии. Возможно, вы видели Елизавету или знаете, где она может находиться.

Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, стрижка «удлиненное каре», брови черные.

Была одета: куртка (парка) коричневого цвета длиной до колен, синие джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка,

просят обратиться по телефонам: 8 (42344) 58 - 9 - 77 - ОМВД России по Октябрьскому району или 102 - полиция; 8 914 721 22 32, 8 952 334 51 07 - волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU