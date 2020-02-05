2020-02-05T10:43:08+03:00
Происшествия

Жительница Владивосток разбилась, упав с балкона 7 этажа, после ссоры с мужем

Обвиняемый толкнул супругу, а та потеряла равновесие
Кристина ГРИН
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Его приговорили к 1 году лишения свободы.Его приговорили к 1 году лишения свободы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Случилось все в сентябре 2019 года во Владивостоке. Семейная пара находилась на балконе седьмого этажа в доме по улице Адмирала Юмашева. Там между супругами вспыхнула ссора. Урегулировать конфликт не удалось. В итоге мужчина толкнул жену в грудь. Та не удержалась на ногах и упала на шиферный лист спиной. После этого женщина выпала с балкона и разбилась. В отношении экс-главы семейств возбудили уголовное дело.

- Ленинским районным судом Владивостока вынесен обвинительный приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления – «Причинение смерти по неосторожности», - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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