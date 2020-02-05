2020-02-05T11:07:25+03:00
Спорт

Главный баскетбольный клуб Приморья выбирается из кризиса

Ситуация с продлением контрактов со спортсменами полностью урегулирована
Кристина ГРИН
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Приморская команда проведет в московских Химках две игры. Фото: БК «Спартак-Приморье».Приморская команда проведет в московских Химках две игры. Фото: БК «Спартак-Приморье».
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5 февраля баскетбольная команда «Спартак-Приморье» бросит вызов подмосковным «Химкам» в рамках матча Суперлиги – Первом дивизионе чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. Дальневосточники, как отмечают в пресс-службе правительства Приморского края, уже на выезде и готовятся к игре.

Вместе с тем, власти отмечают, что ситуация с продлением контрактов со спортсменами клуба полностью урегулирована.

- Вопрос с оформлением трудовых отношений игроков и тренеров клуба разрешен. Также в самое ближайшее время все долги перед спортсменами и сотрудниками клуба будут закрыты, - говорит Жан Кузнецов, министр физической культуры и спорта Приморского края.

Напомним, что «Спартак-Приморье» показал хорошие результаты в регулярном чемпионате Суперлиги. Таким образом команда занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступив всего одну победу лидеру - БК «Самара».

Приморская команда проведет в московских Химках две игры. На домашнем паркете они появятся 20 и 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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