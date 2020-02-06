Утром -19, днем -11: о погоде во Владивостоке на 6 февраля 2020 года

6 Февр. 2020 2020-02-06T00:58:39+03:00

На большей части региона без осадков. Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

В дальневосточной столице сегодня без осадков

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Погода в Приморье во власти поля повышенного атмосферного давления. Отсюда в регионе переменная облачность и без осадков. Температуры воздуха в пределах -16 -5 градусов. Как сообщают синоптики портала Примпогода, ветер северный, северо-западный умеренный.

Переменная облачность сегодня по Владивостоке. По данным специалистов, будет без осадков. Утром -17 -19 градусов, днем -9 -11 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.

В Уссурийске в четверг переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром -22 -24 градуса, днем -7 -9 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Без осадков 6 февраля и в Находке. Здесь переменная облачность. Утром -17 -19 градусов, днем -6 -8 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU