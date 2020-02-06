2020-02-06T02:13:19+03:00
Общество

В Приморье дерзкий хулиган обматерил спасателей и опубликовал видеодоказательство в сети

Так сотрудники полиции смогли найти и наказать нарушителя
Кристина ГРИН
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По решению суда парня оштрафовали.По решению суда парня оштрафовали.Фото: Анна КОЛГАНОВА
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Не так давно в сети появилось видео, на котором житель Фокино провоцирует сотрудников МЧС. Он бросается нецензурной бранью в адрес спасателей, которые находились в тот момент при исполнении. На основании публикации полиция начала проведение проверки и выяснила, что видеодоказательство разместил в интернете сам «герой». Так и удалось установить личность правонарушителя. Им оказался местный житель 1992 года рождения. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

- Гражданин свою вину признал, в содеянном раскаялся. В свое оправдание мужчина рассказал, что вел себя агрессивно, поскольку употреблял алкоголь, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Установлено, что приморец имеет судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В отношении парня составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». В итоге суд оштрафовал дерзкого жителя Фокино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Приморье дерзкий хулиган обматерил спасателей и опубликовал видеодоказательство в сети
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