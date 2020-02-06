2020-02-06T05:31:16+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус во Владивостоке столкнулся с легковушкой

О пострадавших людях пока что ничего не известно [фото, видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой во Владивостоке. Фото: dps_vlПассажирский автобус столкнулся с легковушкой во Владивостоке. Фото: dps_vl
Изменить размер текста:

Маршрутный автобус №59 столкнулся с легковушкой во Владивостоке. ДТП произошло утром 6 февраля в районе Океанского проспекта, 102а. От удара пассажирский транспорт занесло на встречную полосу, где он, по словам очевидцев, врезался в дерево. "Комсомолка" на данный момент выясняет: находились ли в салоне автобуса пассажиры и были ли пострадавшие.

Как пишет группа dps_vl в своем инстаграме, легковушка Mazda с крайней правой полосы начала поворачивать и столкнулась с автобусом. Последний следовал по маршруту "Маяк - Академическая". На опубликованный в соцсетях кадрах можно увидеть серьезные механические повреждения обеих машин.

Во Владивостоке пассажирский автобус врезался в дерево. Видео: dpskontrol125rus.! другой источник

На месте происшествия работают сотрудники полиции, редакция "КП" уже запросила подробности у ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Фото: dps_vl

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Фото: dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажирский автобус во Владивостоке столкнулся с легковушкой
Глава Следкома РФ проверит - почему девочка из Приморья жила в загоне с телятами
Город-призрак: появилось видео опустевшего центра Суйфэньхэ
В Приморье дерзкий хулиган обматерил спасателей и опубликовал видеодоказательство в сети
Поиски мужчины с татуировками на пальцах, пропавшего в июне прошлого года, завершены
Прокуратура Приморья начала проверку из-за найденного в загоне с теленком трехлетнего ребенка
Утром -19, днем -11: о погоде во Владивостоке на 6 февраля 2020 года
Главный баскетбольный клуб Приморья выбирается из кризиса
Жительница Владивосток разбилась, упав с балкона 7 этажа, после ссоры с мужем
Удлиненное каре и черные брови: в Приморье не могут найти пропавшую Лизу
Приморский филиал ДРСК снизил потери электроэнергии в электрических сетях
Жители Владивостока первыми в России увидят новый фильм «Счастье в конверте»
Плюшевый друг помогает медвежонку из Приморья справиться с одиночеством
За смертельное ДТП, в котором погибла 79-летняя женщина, ограничили свободу жителя Приморья
Сотрясение мозга и гематомы: хулиганы столкнули жительницу Владивостока с горнолыжной трассы
Плавание станет обязательным занятием в школах Приморья
В Китае заявили, при помощи чего им удастся справиться с коронавирусом
В изоляционном пункте в Пограничном уже восемь китайцев
Врачи в зараженном Ухане используют разработку приморских ученых по диагностике коронавируса
Воздержитесь от массовых мероприятий: в Уссурийске из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
Увидел дорогие огурцы – звони: жители Приморья могут пожаловаться на овощных спекулянтов
Из кустов, наперерез: встреча с диким зверем в Приморье запомнится экипажу надолго
Шесть человек оказались отрезаны огнем и дымом в многоэтажке Владивостока
В Приморье пьяный водитель без прав насмерть сбил пенсионерку на зебре
Маленькая жительница Приморья делила кров со скотом
«Ростелеком» реализует первый на территории Дальневосточного федерального округа проект с использованием платформы геоданных «РусГИС»