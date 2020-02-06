Пассажирский автобус во Владивостоке столкнулся с легковушкой
Маршрутный автобус №59 столкнулся с легковушкой во Владивостоке. ДТП произошло утром 6 февраля в районе Океанского проспекта, 102а. От удара пассажирский транспорт занесло на встречную полосу, где он, по словам очевидцев, врезался в дерево. "Комсомолка" на данный момент выясняет: находились ли в салоне автобуса пассажиры и были ли пострадавшие.
Как пишет группа dps_vl в своем инстаграме, легковушка Mazda с крайней правой полосы начала поворачивать и столкнулась с автобусом. Последний следовал по маршруту "Маяк - Академическая". На опубликованный в соцсетях кадрах можно увидеть серьезные механические повреждения обеих машин.
Во Владивостоке пассажирский автобус врезался в дерево. Видео: dpskontrol125rus.! другой источник
На месте происшествия работают сотрудники полиции, редакция "КП" уже запросила подробности у ведомства.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Фото: dps_vl
ИСТОЧНИК KP.RU