Пассажирский автобус во Владивостоке столкнулся с легковушкой

6 Февр. 2020 2020-02-06T05:31:16+03:00

О пострадавших людях пока что ничего не известно [фото, видео]

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Маршрутный автобус №59 столкнулся с легковушкой во Владивостоке. ДТП произошло утром 6 февраля в районе Океанского проспекта, 102а. От удара пассажирский транспорт занесло на встречную полосу, где он, по словам очевидцев, врезался в дерево. "Комсомолка" на данный момент выясняет: находились ли в салоне автобуса пассажиры и были ли пострадавшие.

Как пишет группа dps_vl в своем инстаграме, легковушка Mazda с крайней правой полосы начала поворачивать и столкнулась с автобусом. Последний следовал по маршруту "Маяк - Академическая". На опубликованный в соцсетях кадрах можно увидеть серьезные механические повреждения обеих машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759062" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке пассажирский автобус врезался в дерево. Видео: dpskontrol125rus.! другой источник

На месте происшествия работают сотрудники полиции, редакция "КП" уже запросила подробности у ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Фото: dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU