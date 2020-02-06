2020-02-06T06:04:42+03:00
Происшествия

Ревность вынудила пенсионера из Приморья взять в руки револьвер и выстрелить в соперника

Раненному в живот мужчине удалось сбежать
Ангелина КРОВИНА
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Мужчина попытался убить своего соперника из револьвераМужчина попытался убить своего соперника из револьвераФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Любовная драма с кровавыми последствиями развернулась в Уссурийске в октябре прошлого года. 78-летний пенсионер попытался застрелить своего молодого соперника. Истекающему кровью мужчине удалось сбежать и более того выжить. Медики, в свою очередь, оказали ему своевременную помощь, сообщает СУ СК по Приморскому краю. Ревнивца теперь осудят за покушение на убийство.

Как поделились следователи, обвиняемый, вооружившись револьвером «Наган», пришел в помещение на улице Ровная в городе Уссурийске. Там он выпустил в 43-летнего потерпевшего одну пулю в грудь.

- Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, возникшие на почве ревности. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 ст. 30, части 1 ст. 105 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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