Торговый павильон загорелся во Владивостоке
Во Владивостоке на улице Крыгина 6 февраля загорелся торговый павильон. Бороться с пожаром прибыли 17 спасателей. Меньше чем за полчаса команде удалось одолеть огонь, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
Сигнал о возгорании поступил на пульт профильной службы в 10.55 минут. Первые расчеты пожарных прибыли быстро (в 11.01). Сразу стали тушить пламя. Вскоре огонь локализировали, а затем и окончательно уничтожили. Пожар не успел перекинуться на соседние строения.
- Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы техники, - поделились в пресс-службе ведомства.
Также сотрудники МЧС добавили, что горело межпотолочное пространство.
ИСТОЧНИК KP.RU