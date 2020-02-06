Торговый павильон загорелся во Владивостоке

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:32:05+03:00

Пожарным удалось справиться с огнем и не дать пламени перекинуться на соседние строения

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке на улице Крыгина 6 февраля загорелся торговый павильон. Бороться с пожаром прибыли 17 спасателей. Меньше чем за полчаса команде удалось одолеть огонь, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сигнал о возгорании поступил на пульт профильной службы в 10.55 минут. Первые расчеты пожарных прибыли быстро (в 11.01). Сразу стали тушить пламя. Вскоре огонь локализировали, а затем и окончательно уничтожили. Пожар не успел перекинуться на соседние строения.

- Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы техники, - поделились в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники МЧС добавили, что горело межпотолочное пространство.

ИСТОЧНИК KP.RU