2020-02-06T06:32:05+03:00
Происшествия

Торговый павильон загорелся во Владивостоке

Пожарным удалось справиться с огнем и не дать пламени перекинуться на соседние строения
Ангелина КРОВИНА
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Во Владивостоке загорелся торговый павильонВо Владивостоке загорелся торговый павильонФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во Владивостоке на улице Крыгина 6 февраля загорелся торговый павильон. Бороться с пожаром прибыли 17 спасателей. Меньше чем за полчаса команде удалось одолеть огонь, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сигнал о возгорании поступил на пульт профильной службы в 10.55 минут. Первые расчеты пожарных прибыли быстро (в 11.01). Сразу стали тушить пламя. Вскоре огонь локализировали, а затем и окончательно уничтожили. Пожар не успел перекинуться на соседние строения.

- Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы техники, - поделились в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники МЧС добавили, что горело межпотолочное пространство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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