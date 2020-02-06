2020-02-06T07:02:52+03:00
Общество

Приморского стивидора оштрафовали на полмиллиона и это только начало

Местные жители пожаловались на угольную пыль вблизи порта
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Местные жители были возмущены загрязненным угольной пылью воздухом. Фото: правительство Приморского краяМестные жители были возмущены загрязненным угольной пылью воздухом. Фото: правительство Приморского края
Изменить размер текста:

Приморский суд оштрафовал стивидорную компанию ООО «Порт Вера», находящуюся в Шкотовском районе, на 500 тысяч рублей. Административные дела возбудили из-за нарушений при погрузке угля и отступления от требований проектной документации. Ранее местные жители жаловались на загрязненный пылью воздух вблизи порта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Если стивидор в течение полугода не исправит свое положение со экологическим законодательством и проверка Росприроднадзора выявит нарушения повторно, то суд может приостановить работу компании на три месяца и назначить штраф до миллиона рублей.

В дополнение транспортная прокуратура Находки возбудила еще несколько «административок» на компанию «Порт Вера». Специалисты взяли пробы, и правонарушения нашли буквально в воздухе. Пока ведутся проверки, но, как установили эксперты, суммы штрафов могут превысить еще полмиллиона рублей.

- Мы уважаем и поддерживаем бизнес, но он не должен строиться на нарушениях, наносить вред здоровью людей. И на жалобы приморцев на нарушения экологических норм мы будем реагировать. А работу предприятий, которые не выполняют поручения главы государства, не соблюдают природоохранные нормы, – приостанавливать. Такая практика в крае уже наработана, - прокомментировал ситуацию губернатор Приморья Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полковник полиции, подозреваемый в убийстве приморского «атамана», в отпуске
Приморочка пустила к себе пожить мужчину, а он обокрал ее гостей
Приморского стивидора оштрафовали на полмиллиона и это только начало
Торговый павильон загорелся во Владивостоке
Ревность вынудила пенсионера из Приморья взять в руки револьвер и выстрелить в соперника
Пассажирский автобус во Владивостоке столкнулся с легковушкой
Глава Следкома РФ проверит - почему девочка из Приморья жила в загоне с телятами
Город-призрак: появилось видео опустевшего центра Суйфэньхэ
В Приморье дерзкий хулиган обматерил спасателей и опубликовал видеодоказательство в сети
Поиски мужчины с татуировками на пальцах, пропавшего в июне прошлого года, завершены
Прокуратура Приморья начала проверку из-за найденного в загоне с теленком трехлетнего ребенка