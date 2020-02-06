Приморского стивидора оштрафовали на полмиллиона и это только начало

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:02:52+03:00

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Приморский суд оштрафовал стивидорную компанию ООО «Порт Вера», находящуюся в Шкотовском районе, на 500 тысяч рублей. Административные дела возбудили из-за нарушений при погрузке угля и отступления от требований проектной документации. Ранее местные жители жаловались на загрязненный пылью воздух вблизи порта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Если стивидор в течение полугода не исправит свое положение со экологическим законодательством и проверка Росприроднадзора выявит нарушения повторно, то суд может приостановить работу компании на три месяца и назначить штраф до миллиона рублей.

В дополнение транспортная прокуратура Находки возбудила еще несколько «административок» на компанию «Порт Вера». Специалисты взяли пробы, и правонарушения нашли буквально в воздухе. Пока ведутся проверки, но, как установили эксперты, суммы штрафов могут превысить еще полмиллиона рублей.

- Мы уважаем и поддерживаем бизнес, но он не должен строиться на нарушениях, наносить вред здоровью людей. И на жалобы приморцев на нарушения экологических норм мы будем реагировать. А работу предприятий, которые не выполняют поручения главы государства, не соблюдают природоохранные нормы, – приостанавливать. Такая практика в крае уже наработана, - прокомментировал ситуацию губернатор Приморья Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU