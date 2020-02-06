Приморочка пустила к себе пожить мужчину, а он обокрал ее гостей

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:22:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уссурийске женщина решила закатить у себя дома алкогольную вечеринку с двумя подругами и одним малознакомым молодым мужчиной. Погуляли бы они, быть может, и хорошо, если бы в один момент не оказалось, что у двух дам пропали телефоны, а вместе с мобильниками куда-то подевался и кавалер.

В городской отдел полиции обратились две женщины в возрасте 41 и 34 лет – те самые потерпевшие. Рассказали, что молодой человек попросил у одной из них телефон, чтобы позвонить. А чуть позже, когда владелица опомнилась, гаджета уже не было. Вторая гостья также обратила внимание на отсутствие своего телефона. Парень сбежал.

Сам он, кстати, человек бывалый, ранее судимый. Полицейским 29-летний задержанный покаялся. Сказал, что взял телефоны, но один потерял, а второй продал. На подозреваемого завели уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям, - сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU