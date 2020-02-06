В Приморье за сутки прибыло 286 человек из Китая, больных из них всего лишь трое

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:16:03+03:00

Всего за отчетный период самостоятельно в медучреждения региона обратились 33 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

У всех взяли пробы на наличие коронавирусной инфекции

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За прошедшие сутки в Приморье прибыло 286 человек из Китая, у троих из них были налицо все признаки ОРВИ. Последние, как известно, вполне можно перепутать с симптомами коронавируса. У всех людей, пересекших границу, взяли пробу на наличие 2019-nCoV. Результаты - отрицательные, сообщает краевое правительство.

А тем временем в больницы края продолжают обращаться люди, заподозрившие у себя коронавирус, после посещения КНР.

- Самостоятельно в медучреждения за сутки с признаками ОРВИ обратились два человека, ранее посещавших Китай. Результаты у них также отрицательные, – поделились специалисты Роспотребнадзора.

Всего за отчетный период обращались к медикам 33 человека, ранее побывавших в КНР. Гражданам установили различные диагнозы – ОРВИ и грипп. Ни у одного коронавируса не нашли.

В правительстве Приморья работает горячая линия для граждан, находящихся в Поднебесной, и их родственников: +7 (914) 703-14-59.

Напомним, что коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они диаметрально различаются. Симптомы гриппа проявляются через 2-3 дня после заражения, а коронавирусу требуется больший срок – вплоть до 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU