2020-02-06T10:50:56+03:00
Общество

После жалоб горожан во Владивостоке установят новые дорожные знаки

Жители были недовольны припаркованными по обеим сторонам дороги машинам
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке установят новые дорожные знаки. Карта предоставлена мэриейВо Владивостоке установят новые дорожные знаки. Карта предоставлена мэрией
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Новые дорожные знаки установят во Владивостоке в районе дома № 20-б на улице Героев Тихоокеанцев. Местные жители пожаловались в мэрию вечно припаркованные вдоль дороги автомобили. Ситуация была серьезной, ведь в случае ЧП к некоторым зданиям не смогли бы проехать оперативные службы. Да и у коммунальных компаний были проблемы с проездом. Специалисты одобрили инициативу горожан, вскоре на участке появятся знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Знаки запретят остановку на участке от дома № 16-б до дома № 20-б.

- В связи с установкой новых технических средств организации дорожного движения автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям, - поделились представители мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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