После жалоб горожан во Владивостоке установят новые дорожные знаки
Новые дорожные знаки установят во Владивостоке в районе дома № 20-б на улице Героев Тихоокеанцев. Местные жители пожаловались в мэрию вечно припаркованные вдоль дороги автомобили. Ситуация была серьезной, ведь в случае ЧП к некоторым зданиям не смогли бы проехать оперативные службы. Да и у коммунальных компаний были проблемы с проездом. Специалисты одобрили инициативу горожан, вскоре на участке появятся знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Знаки запретят остановку на участке от дома № 16-б до дома № 20-б.
- В связи с установкой новых технических средств организации дорожного движения автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям, - поделились представители мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU