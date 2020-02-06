После жалоб горожан во Владивостоке установят новые дорожные знаки

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:50:56+03:00

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Новые дорожные знаки установят во Владивостоке в районе дома № 20-б на улице Героев Тихоокеанцев. Местные жители пожаловались в мэрию вечно припаркованные вдоль дороги автомобили. Ситуация была серьезной, ведь в случае ЧП к некоторым зданиям не смогли бы проехать оперативные службы. Да и у коммунальных компаний были проблемы с проездом. Специалисты одобрили инициативу горожан, вскоре на участке появятся знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Знаки запретят остановку на участке от дома № 16-б до дома № 20-б.

- В связи с установкой новых технических средств организации дорожного движения автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям, - поделились представители мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU