Отчаянная женщина попыталась пронести на свидание в тюрьму телефон
Отчаянная женщина пришла на длительное свидание в одну из исправительных колоний Приморья. На режимную территорию она попыталась пройти с телефоном в сумке. На что надеялась, не понятно - сотрудники досматривают всех гостей. К тому же, перед проходом у нее спросили: "Есть запрещенные предметы?" Ответ был отрицательный. Дама даже расписалась, что у нее ничего с собой нет.
Вот только ее вещи "рассказали" об обратном.
- Сотрудники ИК-27 обнаружили и изъяли сотовый телефон с сим-картой, который гражданка намеревалась пронести на режимную территорию, - поделились в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.
На женщину составили протокол об административном правонарушении, и отказали в свидании. Теперь ее могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU