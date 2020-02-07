Отчаянная женщина попыталась пронести на свидание в тюрьму телефон

7 Февр. 2020 2020-02-07T02:05:11+03:00

За нарушение ей выписали штраф и не пропустили на встречу

Изменить размер текста: A A

Отчаянная женщина пришла на длительное свидание в одну из исправительных колоний Приморья. На режимную территорию она попыталась пройти с телефоном в сумке. На что надеялась, не понятно - сотрудники досматривают всех гостей. К тому же, перед проходом у нее спросили: "Есть запрещенные предметы?" Ответ был отрицательный. Дама даже расписалась, что у нее ничего с собой нет.

Вот только ее вещи "рассказали" об обратном.

- Сотрудники ИК-27 обнаружили и изъяли сотовый телефон с сим-картой, который гражданка намеревалась пронести на режимную территорию, - поделились в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

На женщину составили протокол об административном правонарушении, и отказали в свидании. Теперь ее могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU