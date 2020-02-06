Олег Гуменюк: 50 миллионов рублей нужно на снос незаконных построек во Владивостоке

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:24:06+03:00

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Для того чтобы снести незаконные постройки во Владивостоке, необходимо 50 миллионов рублей. Специалисты насчитали порядка трех тысяч нелегальных объектов в городе. Цифры озвучил мэр Олег Гуменюк на встрече с предпринимателями.

Сносу подлежат торговые павильоны, гаражи, беседки, контейнеры – в общем, все объекты, установленные самовольно без разрешительных документов. Под демонтаж попадают даже несогласованные рекламные конструкции. Вывозом всех этих объектов городские службы занимаются не всегда, изначально убрать постройку предлагают собственникам. И только если кто-то из них отказывается или игнорирует требование, демонтаж осуществляет предприятие «Содержание городских территорий.

В прошлом году с улиц Владивостока служба убрала 842 конструкции. Среди них – 124 гаража, 107 киосков и павильонов, 40 контейнеров, 241 рекламная конструкция и другие незаконные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU