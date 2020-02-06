2020-02-06T12:23:36+03:00
Общество

Прокуратура нагрянет в «Луч» и «Спартак-Приморье»

В спортивных клубах сотрудникам давно задерживают зарплату
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Прокуратура проверит законность выплаты зарплаты сотрудникам. Фото: правительство ПриморьяПрокуратура проверит законность выплаты зарплаты сотрудникам. Фото: правительство Приморья
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Прокуратура Приморья проверит, как спортивные клубы «Луч» и «Спартак-Приморье» выплачивают зарплаты своим сотрудникам. Руководство задолжало деньги далеко не за один месяц труда.

Спортсмены и другие сотрудники футбольного и баскетбольного клубов обращались во многие инстанции, просили помощи от властей, даже написали открытое письмо губернатору. Олег Кожемяко, со своей стороны, услышал и обратился к прокуратуре.

- Прошу провести проверку в отношении соблюдения законности выплаты зарплаты со стороны учредителя спортивных организаций, - объявил глава края.

Он также напомнил, что в прошлом году им удалось защитить права некоторых работников. К примеру, завод «Радиоприбор» погасил задолженность перед своими сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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