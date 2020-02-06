Прокуратура нагрянет в «Луч» и «Спартак-Приморье»
Прокуратура Приморья проверит, как спортивные клубы «Луч» и «Спартак-Приморье» выплачивают зарплаты своим сотрудникам. Руководство задолжало деньги далеко не за один месяц труда.
Спортсмены и другие сотрудники футбольного и баскетбольного клубов обращались во многие инстанции, просили помощи от властей, даже написали открытое письмо губернатору. Олег Кожемяко, со своей стороны, услышал и обратился к прокуратуре.
- Прошу провести проверку в отношении соблюдения законности выплаты зарплаты со стороны учредителя спортивных организаций, - объявил глава края.
Он также напомнил, что в прошлом году им удалось защитить права некоторых работников. К примеру, завод «Радиоприбор» погасил задолженность перед своими сотрудниками.
ИСТОЧНИК KP.RU