Прокуратура нагрянет в «Луч» и «Спартак-Приморье»

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:23:36+03:00

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Прокуратура Приморья проверит, как спортивные клубы «Луч» и «Спартак-Приморье» выплачивают зарплаты своим сотрудникам. Руководство задолжало деньги далеко не за один месяц труда.

Спортсмены и другие сотрудники футбольного и баскетбольного клубов обращались во многие инстанции, просили помощи от властей, даже написали открытое письмо губернатору. Олег Кожемяко, со своей стороны, услышал и обратился к прокуратуре.

- Прошу провести проверку в отношении соблюдения законности выплаты зарплаты со стороны учредителя спортивных организаций, - объявил глава края.

Он также напомнил, что в прошлом году им удалось защитить права некоторых работников. К примеру, завод «Радиоприбор» погасил задолженность перед своими сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU