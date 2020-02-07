2020-02-07T00:29:21+03:00
Общество

Синоптики передали снегопад в Приморье

Погоду в крае определяют фронтальные разделы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке стоит переменная облачностьВо Владивостоке стоит переменная облачностьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Приморье 7 февраля местами выпадет небольшой снег. По словам синоптиков, на погоду в крае влияют фронтальные разделы. На небе стоит переменная облачность. Умеренный ветер берет направление с северо-запада и запада. Температура воздуха -13...-3 градуса, сообщает портал "Примпогода".

Переменная облачность без осадков сегодня во Владивостоке. Слабый ветер в течение дня усилится от слабого до умеренного и поменяет направление - с северо-запада до запада. Температура воздуха -5...-7 градусов.

В Уссурийске, как и в приморской столице, переменная облачность, без осадков. Слабый до умеренного ветер дует с северо-запада. Температура воздуха -5...-7 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер по скорости слабый до умеренного. Температура воздуха -3...-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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