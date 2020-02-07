В Приморье нашли два женских трупа: в преступлении подозревают сына одной из убитых пенсионерок

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:37:42+03:00

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35-летнего приморца подозревают в убийстве двух женщин: собственной матери и ее подруги-пенсионерки. Обеих забили кулаками до смерти. Трупы лежали рядом с частным домом на улице Королева в селе Гражданка. Вчера, 5 февраля, их обнаружили следователи, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

По предварительной версии, в день убийства было застолье. Участники пили алкоголь, душевно болтали. В какой-то момент один из них, молодой мужчина, почувствовал неприязнь к 68-летней знакомой матери. Принялся ее избивать. Бил и по телу, и по голове, от эти ударов беззащитная старушка скончалась. Но этого ему показалось мало, поссорившись с матерью, он решил забить и ее.

Мужчину задержали правоохранительные органы.

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения по стражу, - поделились в профильном ведомстве.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

ИСТОЧНИК KP.RU