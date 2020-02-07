"Все стоит колом": владивостокцы негодуют от утренних пробок

7 Февр. 2020 2020-02-07T02:26:36+03:00

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Утро во Владивостоке 7 февраля началось с пробок. Дорожную ситуацию в городе сервис "Яндекс" оценил на 7 баллов. Главные транспортные парализовало, многие жители, которые не вышли из дома пораньше, опоздали на работу.

На онлайн-карте можно увидеть, что самым проблемным участком, как впрочем и каждый день, является проспект 100-летия. Сегодня он особенно обведен жирным красным, пробка тянется в обе стороны и перетекает от Народного проспекта, Русской, Чкалова, Магнитогорской, Бородинской и Некрасовской улиц. Зато Золотой мост радует зеленым цветом.

Заторы есть и на центральной улице города Светланской - замедленно движение от Владивостокского цирка и до Театрального сквера.

Горожане делятся своими нерадостными впечатлениями в "разговорчиках" 2ГИС.

- "Нормальная пробка", "Да что происходит?! Все стоит колом", "Давайте булками шевелите".

ИСТОЧНИК KP.RU